SIX
  שכר
  מנהל מוצר

  כל שכר מנהל מוצר

SIX מנהל מוצר שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מנהל מוצר in Switzerland ב-SIX מגיעה ל-CHF 116K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של SIX. עדכון אחרון: 10/27/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
SIX
Senior Product Manager
Zurich, ZH, Switzerland
סה״כ לשנה
CHF 116K
דרגה
5
משכורת בסיס
CHF 107K
Stock (/yr)
CHF 0
בונוס
CHF 8.9K
שנים בחברה
2 שנים
שנות ניסיון
6 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב SIX?
Block logo
+CHF 47.1K
Robinhood logo
+CHF 72.3K
Stripe logo
+CHF 16.2K
Datadog logo
+CHF 28.4K
Verily logo
+CHF 17.9K
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שכר התמחויות

תרום

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל מוצר ב-SIX in Switzerland עומדת על תגמול כולל שנתי של CHF 124,699. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-SIX עבור תפקיד מנהל מוצר in Switzerland הוא CHF 119,935.

משאבים נוספים