Sinequa
Sinequa משכורות

המשכורת החציונית של Sinequa היא $145,000 עבור מהנדס תוכנה . Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Sinequa. עודכן לאחרונה: 8/25/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $145K
שאלות נפוצות

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Sinequa הוא מהנדס תוכנה עם פיצוי כולל שנתי של $145,000. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Sinequa הוא $145,000.

