Similarweb
Similarweb משכורות

המשכורת של Similarweb נעה בין $65,553 בפיצוי כולל בשנה עבור אנליסט נתונים ברמה הנמוכה לבין $204,000 עבור יועץ ניהולי ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Similarweb. עודכן לאחרונה: 9/2/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $111K

מהנדס נתונים

מדען נתונים
Median $112K
מנהל מוצר
Median $100K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
אנליסט נתונים
Median $65.6K
מנהל הנדסת תוכנה
Median $133K
אנליסט עסקי
$76.1K
מעצב גרפי
$96K
יועץ ניהולי
$204K
שיווק
$77K
מעצב מוצר
$201K
מכירות
$96.1K
התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Similarweb הוא יועץ ניהולי at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $204,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Similarweb הוא $100,412.

משאבים נוספים