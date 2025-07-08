ספריית חברות
SilverTech
SilverTech משכורות

המשכורת החציונית של SilverTech היא $60,695 עבור טכנולוג מידע (IT) . Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של SilverTech. עודכן לאחרונה: 9/2/2025

$160K

טכנולוג מידע (IT)
$60.7K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-SilverTech הוא טכנולוג מידע (IT) at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $60,695. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-SilverTech הוא $60,695.

