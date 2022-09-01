ספריית חברות
SilverSun Technologies
SilverSun Technologies משכורות

המשכורת של SilverSun Technologies נעה בין $65,557 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס תוכנה ברמה הנמוכה לבין $72,617 עבור ארכיטקט פתרונות ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של SilverSun Technologies. עודכן לאחרונה: 9/2/2025

$160K

מדען נתונים
$67.2K
מהנדס תוכנה
$65.6K
ארכיטקט פתרונות
$72.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-SilverSun Technologies הוא ארכיטקט פתרונות at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $72,617. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-SilverSun Technologies הוא $67,204.

