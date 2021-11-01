מדריך חברות
Sigmoid משכורות

טווח המשכורת של Sigmoid נע בין $22,403 בפיצוי כולל שנתי עבור מהנדס תוכנה בקצה התחתון ל-$70,369 עבור מנהל הנדסת תוכנה בקצה העליון. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Sigmoid. עודכן לאחרונה: 8/22/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $22.4K

מהנדס נתונים

מדען נתונים
Median $38.9K
אנליסט נתונים
$23K

מנהל מדעי נתונים
$65.1K
מנהל הנדסת תוכנה
$70.4K
האם התואר שלך חסר?

חפש את כל המשכורות ב דף פיצויים או הוסף את המשכורת שלך כדי לעזור בפתיחת הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Sigmoid הוא מנהל הנדסת תוכנה at the Common Range Average level עם פיצוי כולל שנתי של $70,369. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Sigmoid הוא $38,939.

