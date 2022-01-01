מדריך חברות
SiFive משכורות

טווח המשכורת של SiFive נע בין $61,777 בפיצוי כולל שנתי עבור מהנדס תוכנה בקצה התחתון ל-$198,990 עבור מהנדס חשמל בקצה העליון. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של SiFive. עודכן לאחרונה: 8/22/2025

$160K

מהנדס חומרה
Median $79K
מהנדס תוכנה
Median $61.8K
מהנדס חשמל
$199K

כותב טכני
$92.5K
האם התואר שלך חסר?

חפש את כל המשכורות ב דף פיצויים או הוסף את המשכורת שלך כדי לעזור בפתיחת הדף.


לוח זמנים לוסטינג

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
Options

ב-SiFive, Options כפופים ללוח זמנים של וסטינג למשך 4 שנים:

  • 25% נרכש ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% נרכש ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% נרכש ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% נרכש ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

שאלות נפוצות

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-SiFive הוא מהנדס חשמל at the Common Range Average level עם פיצוי כולל שנתי של $198,990. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-SiFive הוא $85,747.

משאבים אחרים