ספריית חברות
Sidecar Health
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מנהל מוצר

  • כל שכר מנהל מוצר

Sidecar Health מנהל מוצר שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מנהל מוצר in United States ב-Sidecar Health מגיעה ל-$217K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Sidecar Health. עדכון אחרון: 9/22/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Sidecar Health
Senior Product Manager
Los Angeles - Orange County
סה״כ לשנה
$217K
דרגה
hidden
משכורת בסיס
$162K
Stock (/yr)
$35.4K
בונוס
$20K
שנים בחברה
0-1 שנים
שנות ניסיון
5-10 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Sidecar Health?

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות
שכר התמחויות

תרום

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מנהל מוצר מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל מוצר ב-Sidecar Health in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $250,350. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Sidecar Health עבור תפקיד מנהל מוצר in United States הוא $220,000.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Sidecar Health

חברות קשורות

  • Amazon
  • Tesla
  • Facebook
  • SoFi
  • Snap
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים