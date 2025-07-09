ספריית חברות
Shopx
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

Shopx משכורות

המשכורת החציונית של Shopx היא $31,973 עבור מנהל מוצר . Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Shopx. עודכן לאחרונה: 9/19/2025

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

מנהל מוצר
$32K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Shopx הוא מנהל מוצר at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $31,973. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Shopx הוא $31,973.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Shopx

חברות קשורות

  • Spotify
  • Roblox
  • Flipkart
  • Uber
  • SoFi
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים