ספריית חברות
Shopify
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

שופיפיי משכורות

המשכורת של Shopify נעה בין $40,655 בפיצוי כולל בשנה עבור שירות לקוחות ברמה הנמוכה לבין $367,054 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של שופיפיי. עודכן לאחרונה: 9/19/2025

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

מהנדס תוכנה
L4 $74.8K
L5 $107K
L6 $151K
L7 $239K
L8 $312K

מהנדס תוכנה מובייל

מהנדס תוכנה פרונט-אנד

מהנדס למידת מכונה

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מהנדס נתונים

מהנדס תוכנה ייצור

מדען נתונים
L4 $86.9K
L5 $116K
L6 $147K
L7 $220K
מנהל מוצר
L4 $85.8K
L5 $115K
L6 $166K
L7 $197K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
מעצב מוצר
L4 $106K
L5 $104K
L6 $150K
L7 $201K

מעצב חוויית משתמש

שיווק
L5 $78.6K
L6 $109K
L7 $158K
מנהל הנדסת תוכנה
L7 $264K
L8 $367K
שירות לקוחות
L4 $40.7K
L5 $47.7K
מנהל מדעי נתונים
L7 $221K
L8 $279K
אנליסט פיננסי
L5 $90.4K
L6 $121K
אנליסט עסקי
Median $97.9K
מהנדס מכירות
Median $151K
תפעול עסקי
Median $350K
תפעול שיווק
Median $102K
גיוס
Median $130K
ארכיטקט פתרונות
Median $105K

אדריכל נתונים

אדריכל אבטחת ענן

מנהל תפעול עסקי
Median $106K
משאבי אנוש
Median $90K
מכירות
Median $87.4K
מנהל תוכנית טכנית
Median $276K
כותב טכני
Median $66.7K
פיתוח עסקי
Median $326K
מנהל עיצוב מוצר
Median $315K
מנהל תוכנית
Median $150K
אנליסט אבטחת סייבר
Median $109K
רואה חשבון
$89.6K
עוזר אדמיניסטרטיבי
$41K
ראש מטה
$109K
קופי רייטר
$52.6K
אנליסט נתונים
$164K
מעצב גרפי
$149K
טכנולוג מידע (IT)
$104K
יועץ ניהולי
$241K
מנהל פרויקט
$69.6K
חוקר UX
Median $100K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


לוח זמני הבשלה

33%

שנה 1

33%

שנה 2

33%

שנה 3

סוג מניות
RSU

בShopify, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:

  • 33% בוקע ב 1st-שנה (33.00% שנתי)

  • 33% בוקע ב 2nd-שנה (8.25% רבעוני)

  • 33% בוקע ב 3rd-שנה (8.25% רבעוני)

100%

שנה 1

סוג מניות
RSU

בShopify, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 1 שנים:

  • 100% בוקע ב 1st-שנה (100.00% שנתי)

33%

שנה 1

33%

שנה 2

33%

שנה 3

סוג מניות
RSU

בShopify, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:

  • 33% בוקע ב 1st-שנה (8.25% רבעוני)

  • 33% בוקע ב 2nd-שנה (8.25% רבעוני)

  • 33% בוקע ב 3rd-שנה (8.25% רבעוני)

יש לך שאלה? שאל את הקהילה.

בקר בקהילת Levels.fyi כדי להתחבר עם עובדים מחברות שונות, לקבל טיפים לקריירה ועוד.

בקר עכשיו!

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Shopify הוא מנהל הנדסת תוכנה at the L8 level עם תגמול כולל שנתי של $367,054. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Shopify הוא $115,356.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Shopify

חברות קשורות

  • HPE
  • Synopsys
  • AMD
  • Guidewire Software
  • BigCommerce
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים