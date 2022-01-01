ספריית חברות
שופי משכורות

המשכורת של Shopee נעה בין $13,594 בפיצוי כולל בשנה עבור פיתוח עסקי ברמה הנמוכה לבין $231,746 עבור מהנדס תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של שופי. עודכן לאחרונה: 9/19/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Software Engineer $72.2K
Senior Software Engineer $120K
Expert Software Engineer $167K
Senior Expert Software Engineer $232K

מהנדס תוכנה פרונט-אנד

מהנדס למידת מכונה

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מהנדס נתונים

מהנדס תוכנה ייצור

מהנדס אמינות אתר

מהנדס בינה מלאכותית

מנהל מוצר
Median $74.9K
אנליסט נתונים
Median $57K

אנליסט עסקי
Median $75.8K
פיתוח עסקי
Median $13.6K
מדען נתונים
Median $91.2K
מעצב מוצר
Median $49.1K
מנהל תוכנית טכנית
Median $74.8K

מנהל פרויקט טכני

משאבי אנוש
Median $54.8K
אנליסט פיננסי
Median $60K
שיווק
Median $44.5K
מנהל פרויקט
Median $38.7K
גיוס
Median $70.3K
Analyst
Median $43.3K
רואה חשבון
$49.8K
תפעול עסקי
$46.9K
מנהל תפעול עסקי
$44.7K
מהנדס גאולוגי
$174K
מעצב גרפי
$71.2K
טכנולוג מידע (IT)
$44.2K
משפטי
$98K
מכירות
$41.3K
מנהל הנדסת תוכנה
$225K
חוקר UX
$102K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בShopee, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Shopee הוא מהנדס תוכנה at the Senior Expert Software Engineer level עם תגמול כולל שנתי של $231,746. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Shopee הוא $70,340.

