ShopBack
ShopBack משכורות

המשכורת של ShopBack נעה בין $15,900 בפיצוי כולל בשנה עבור חוקר UX ברמה הנמוכה לבין $388,746 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של ShopBack. עודכן לאחרונה: 9/19/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $54.4K
מנהל מוצר
Median $120K
אנליסט עסקי
$44.3K

פיתוח עסקי
$50.7K
שיווק
$49K
מעצב מוצר
$74.4K
מנהל הנדסת תוכנה
$389K
חוקר UX
$15.9K
לוח זמני הבשלה

5%

שנה 1

25%

שנה 2

70%

שנה 3

בShopBack, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:

  • 5% בוקע ב 1st-שנה (5.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (25.00% שנתי)

  • 70% בוקע ב 3rd-שנה (70.00% שנתי)

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-ShopBack הוא מנהל הנדסת תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $388,746. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-ShopBack הוא $52,503.

