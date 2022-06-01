ספריית חברות
SHL
SHL משכורות

המשכורת של SHL נעה בין $17,555 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס תוכנה ברמה הנמוכה לבין $248,750 עבור שיווק ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של SHL. עודכן לאחרונה: 9/19/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $17.6K
מנהל הנדסת תוכנה
Median $60.7K
שיווק
$249K

מנהל מוצר
$47.7K
מכירות
$42.3K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-SHL הוא שיווק at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $248,750. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-SHL הוא $47,739.

