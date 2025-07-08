ספריית חברות
Shipwire, a CEVA Logistics Company
Shipwire, a CEVA Logistics Company משכורות

המשכורת החציונית של Shipwire, a CEVA Logistics Company היא $223,875 עבור מנהל הנדסת תוכנה . Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Shipwire, a CEVA Logistics Company. עודכן לאחרונה: 11/30/2025

מנהל הנדסת תוכנה
$224K
התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Shipwire, a CEVA Logistics Company הוא מנהל הנדסת תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $223,875. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Shipwire, a CEVA Logistics Company הוא $223,875.

משאבים נוספים

