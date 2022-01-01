ספריית חברות
Shipsy
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

Shipsy משכורות

המשכורת של Shipsy נעה בין $16,858 בפיצוי כולל בשנה עבור שירות לקוחות ברמה הנמוכה לבין $24,178 עבור מהנדס תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Shipsy. עודכן לאחרונה: 9/18/2025

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

מהנדס תוכנה
Median $24.2K
שירות לקוחות
$16.9K
מנהל מוצר
$22.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Shipsy הוא מהנדס תוכנה עם תגמול כולל שנתי של $24,178. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Shipsy הוא $22,163.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Shipsy

חברות קשורות

  • Razorpay
  • ClearTax
  • Tata Elxsi
  • SLK
  • People Tech Group
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים