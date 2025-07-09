ספריית חברות
Shiprocket
Shiprocket משכורות

המשכורת של Shiprocket נעה בין $6,676 בפיצוי כולל בשנה עבור מעצב מוצר ברמה הנמוכה לבין $65,083 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Shiprocket. עודכן לאחרונה: 9/18/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $21K

מהנדס תוכנה בק-אנד

מנהל מוצר
Median $29.9K
משאבי אנוש
$45.5K

מעצב מוצר
$6.7K
מנהל הנדסת תוכנה
$65.1K
התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Shiprocket הוא מנהל הנדסת תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $65,083. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Shiprocket הוא $29,859.

