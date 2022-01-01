ספריית חברות
Shippo משכורות

המשכורת של Shippo נעה בין $94,525 בפיצוי כולל בשנה עבור גיוס ברמה הנמוכה לבין $326,360 עבור תפעול עסקי ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Shippo. עודכן לאחרונה: 9/18/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $180K

מהנדס תוכנה בק-אנד

מנהל הנדסת תוכנה
Median $220K
תפעול עסקי
$326K

מנהל תפעול עסקי
$198K
משפטי
$171K
מעצב מוצר
$196K
מנהל מוצר
$196K
גיוס
$94.5K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בShippo, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Shippo הוא תפעול עסקי at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $326,360. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Shippo הוא $196,015.

