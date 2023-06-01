ספריית חברות
Shipamax
Shipamax משכורות

המשכורת החציונית של Shipamax היא $69,650 עבור מדען נתונים . Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Shipamax. עודכן לאחרונה: 10/14/2025

$160K

מדען נתונים
$69.7K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Shipamax הוא מדען נתונים at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $69,650. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Shipamax הוא $69,650.

משאבים נוספים