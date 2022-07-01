ספריית חברות
ShiftMed
ShiftMed משכורות

המשכורת החציונית של ShiftMed היא $96,515 עבור הצלחת לקוחות . Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של ShiftMed. עודכן לאחרונה: 10/14/2025

$160K

הצלחת לקוחות
$96.5K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-ShiftMed הוא הצלחת לקוחות at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $96,515. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-ShiftMed הוא $96,515.

