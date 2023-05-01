ספריית חברות
ShiftLeft
ShiftLeft משכורות

המשכורת החציונית של ShiftLeft היא $23,880 עבור מהנדס תוכנה . Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של ShiftLeft. עודכן לאחרונה: 10/14/2025

$160K

מהנדס תוכנה
$23.9K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-ShiftLeft הוא מהנדס תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $23,880. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-ShiftLeft הוא $23,880.

משאבים נוספים