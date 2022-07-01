ספריית חברות
Shift5
Shift5 משכורות

המשכורת של Shift5 נעה בין $175,272 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס תוכנה ברמה הנמוכה לבין $335,921 עבור מכירות ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Shift5. עודכן לאחרונה: 11/29/2025

מכירות
$336K
מהנדס תוכנה
$175K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Shift5 הוא מכירות at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $335,921. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Shift5 הוא $255,597.

משאבים נוספים

