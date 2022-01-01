ספריית חברות
Shield AI
Shield AI משכורות

המשכורת של Shield AI נעה בין $100,000 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס חומרה ברמה הנמוכה לבין $391,950 עבור מנהל תפעול עסקי ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Shield AI. עודכן לאחרונה: 10/14/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Software Engineer I $108K
Software Engineer II $128K
Senior Software Engineer $165K
Staff Software Engineer $272K
מהנדס חומרה
Median $100K
מנהל הנדסת תוכנה
Median $289K

מהנדס תעופה וחלל
$166K
מנהל תפעול עסקי
$392K
פיתוח עסקי
$130K
מדען נתונים
$382K
מהנדס מכונות
$105K
מנהל מוצר
$182K
גיוס
$161K
מנהל תוכנית טכנית
$182K
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
Options

בShield AI, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Shield AI הוא מנהל תפעול עסקי at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $391,950. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Shield AI הוא $165,408.

