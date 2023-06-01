ספריית חברות
Shibumi
Shibumi משכורות

המשכורת של Shibumi נעה בין $85,425 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס תוכנה ברמה הנמוכה לבין $298,500 עבור מכירות ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Shibumi. עודכן לאחרונה: 11/29/2025

מכירות
$299K
מהנדס תוכנה
$85.4K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Shibumi הוא מכירות at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $298,500. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Shibumi הוא $191,963.

משאבים נוספים

