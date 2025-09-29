פיצוי מהנדס תוכנה in United States ב-SES Satellites מגיע ל-$111K ל-year עבור 9. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$127K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של SES Satellites. עדכון אחרון: 9/29/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
8
$ --
$ --
$ --
$ --
9
$111K
$105K
$0
$6K
10
$ --
$ --
$ --
$ --
11
$ --
$ --
$ --
$ --
