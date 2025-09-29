ספריית חברות
Servus Credit Union
Servus Credit Union מהנדס תוכנה שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Canada ב-Servus Credit Union מגיעה ל-CA$152K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Servus Credit Union. עדכון אחרון: 9/29/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Servus Credit Union
Software Engineer
Edmonton, AB, Canada
סה״כ לשנה
CA$152K
דרגה
L3
משכורת בסיס
CA$132K
Stock (/yr)
CA$0
בונוס
CA$20.3K
שנים בחברה
10 שנים
שנות ניסיון
13 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Servus Credit Union?

CA$226K

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Servus Credit Union in Canada עומדת על תגמול כולל שנתי של CA$207,329. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Servus Credit Union עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Canada הוא CA$152,349.

