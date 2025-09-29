ספריית חברות
ServiceTitan
ServiceTitan מהנדס תוכנה שכר

פיצוי מהנדס תוכנה in United States ב-ServiceTitan נע בין $247K ל-year עבור Senior Software Engineer I לבין $200K ל-year עבור Senior Software Engineer II. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$226K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של ServiceTitan. עדכון אחרון: 9/29/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Software Engineer
(רמת כניסה)
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer I
$247K
$176K
$45.3K
$25.7K
Senior Software Engineer II
$200K
$167K
$15K
$17.5K
Senior Software Engineer III
$ --
$ --
$ --
$ --
צפה 3 רמות נוספות
$160K

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שכר התמחויות

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בServiceTitan, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



כותרות כלולות

הגש כותרת חדשה

מהנדס תוכנה פול-סטאק

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור ServiceTitan

משאבים נוספים