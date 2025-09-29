ספריית חברות
ServiceTitan
ServiceTitan Information Technologist (IT) שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של Information Technologist (IT) ב-ServiceTitan נע בין $119K לבין $170K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של ServiceTitan. עדכון אחרון: 9/29/2025

השכר הכולל הממוצע

$136K - $160K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$119K$136K$160K$170K
טווח שכיח
טווח אפשרי

$160K

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בServiceTitan, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



שאלות נפוצות

The highest paying salary package reported for a jobFamilies.Information Technologist (IT) at ServiceTitan sits at a yearly total compensation of $169,650. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ServiceTitan for the jobFamilies.Information Technologist (IT) role is $118,900.

משאבים נוספים