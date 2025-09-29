ספריית חברות
ServiceTitan
ServiceTitan אנליסט עסקי שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של אנליסט עסקי in United States ב-ServiceTitan נע בין $118K לבין $161K ל-year. עדכון אחרון: 9/29/2025

השכר הכולל הממוצע

$127K - $151K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$118K$127K$151K$161K
טווח שכיח
טווח אפשרי

$160K

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בServiceTitan, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



שאלות נפוצות

ServiceTitan in United Statesאנליסט עסקי职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬$161,000。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
ServiceTitan in United Statesאנליסט עסקי职位的年度总薪酬中位数为$117,600。

משאבים נוספים