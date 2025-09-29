ספריית חברות
צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של ServiceNow. עדכון אחרון: 9/29/2025

השכר הכולל הממוצע

₹3.61M - ₹4.25M
India
טווח שכיח
טווח אפשרי
₹3.36M₹3.61M₹4.25M₹4.69M
טווח שכיח
טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בServiceNow, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור כותב טכני ב-ServiceNow in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹4,686,686. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-ServiceNow עבור תפקיד כותב טכני in India הוא ₹3,364,800.

