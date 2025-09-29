פיצוי מנהל מוצר in United States ב-ServiceNow נע בין $111K ל-year עבור IC1 לבין $768K ל-year עבור IC7. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$335K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של ServiceNow. עדכון אחרון: 9/29/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
IC1
$111K
$96K
$10.9K
$4.3K
IC2
$165K
$134K
$17.5K
$13.3K
IC3
$217K
$172K
$30.1K
$15.7K
IC4
$276K
$196K
$56.7K
$23.5K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בServiceNow, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (6.25% רבעוני)
25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)
25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)
25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בServiceNow, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)
25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)
25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בServiceNow, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)