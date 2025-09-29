ספריית חברות
ServiceNow
  • שכר
  • מעצב מוצר

  • כל שכר מעצב מוצר

ServiceNow מעצב מוצר שכר

פיצוי מעצב מוצר in United States ב-ServiceNow נע בין $130K ל-year עבור IC1 לבין $451K ל-year עבור IC6. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$225K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של ServiceNow. עדכון אחרון: 9/29/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
IC1
Associate Product Designer
$130K
$106K
$13.3K
$11.6K
IC2
Product Designer
$138K
$116K
$13.2K
$8.1K
IC3
Senior Product Designer
$205K
$148K
$44.5K
$12.3K
IC4
Staff Product Designer
$254K
$188K
$47.2K
$18.6K
$160K

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בServiceNow, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בServiceNow, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בServiceNow, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



כותרות כלולות

מעצב חוויית משתמש

מעצב ממשק משתמש

שאלות נפוצות

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir מעצב מוצר hjá ServiceNow in United States er árleg heildarlaun upp á $451,250. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá ServiceNow fyrir מעצב מוצר hlutverkið in United States er $219,000.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור ServiceNow

