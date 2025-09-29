ספריית חברות
ServiceNow
ServiceNow מהנדס מכונות שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מהנדס מכונות in Australia ב-ServiceNow נע בין A$191K לבין A$277K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של ServiceNow. עדכון אחרון: 9/29/2025

השכר הכולל הממוצע

A$217K - A$252K
Australia
טווח שכיח
טווח אפשרי
A$191KA$217KA$252KA$277K
טווח שכיח
טווח אפשרי

A$249K

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בServiceNow, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס מכונות ב-ServiceNow in Australia עומדת על תגמול כולל שנתי של A$277,117. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-ServiceNow עבור תפקיד מהנדס מכונות in Australia הוא A$190,954.

