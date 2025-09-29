ספריית חברות
הפיצוי הכולל הממוצע של משפטי in United States ב-ServiceNow נע בין $162K לבין $236K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של ServiceNow. עדכון אחרון: 9/29/2025

השכר הכולל הממוצע

$186K - $212K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$162K$186K$212K$236K
טווח שכיח
טווח אפשרי

$160K

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בServiceNow, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)

שאלות נפוצות

The highest paying salary package reported for a משפטי at ServiceNow in United States sits at a yearly total compensation of $236,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ServiceNow for the משפטי role in United States is $162,000.

