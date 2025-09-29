ספריית חברות
ServiceNow
  • שכר
  • מעצב גרפי

  • כל שכר מעצב גרפי

ServiceNow מעצב גרפי שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מעצב גרפי in United States ב-ServiceNow נע בין $66.1K לבין $90.2K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של ServiceNow. עדכון אחרון: 9/29/2025

השכר הכולל הממוצע

$70.8K - $85.6K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$66.1K$70.8K$85.6K$90.2K
טווח שכיח
טווח אפשרי

$160K

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בServiceNow, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מעצב גרפי ב-ServiceNow in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $90,239. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-ServiceNow עבור תפקיד מעצב גרפי in United States הוא $66,123.

