חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Australia ב-Service NSW מגיעה ל-A$135K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Service NSW. עדכון אחרון: 9/29/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Service NSW
Software Engineer
Sydney, NS, Australia
סה״כ לשנה
A$135K
דרגה
Senior
משכורת בסיס
A$135K
Stock (/yr)
A$0
בונוס
A$0
שנים בחברה
2 שנים
שנות ניסיון
10 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Service NSW?

A$249K

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שכר התמחויות

כותרות כלולות

הגש כותרת חדשה

מהנדס תוכנה פול-סטאק

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Service NSW in Australia עומדת על תגמול כולל שנתי של A$157,556. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Service NSW עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Australia הוא A$124,050.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Service NSW

