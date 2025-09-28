ספריית חברות
חבילת הפיצוי החציונית של משאבי אנוש in United States ב-Sequoia מגיעה ל-$235K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Sequoia. עדכון אחרון: 9/28/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Sequoia
Senior Talent Partner
San Mateo, CA
סה״כ לשנה
$235K
דרגה
Senior
משכורת בסיס
$198K
Stock (/yr)
$0
בונוס
$37K
שנים בחברה
5 שנים
שנות ניסיון
12 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Sequoia?

$160K

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור משאבי אנוש ב-Sequoia in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $302,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Sequoia עבור תפקיד משאבי אנוש in United States הוא $235,000.

