חבילת הפיצוי החציונית של משקיע הון סיכון in United States ב-Sequoia Capital מגיעה ל-$300K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Sequoia Capital. עדכון אחרון: 9/29/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Sequoia Capital
Venture Capitalist
New York, NY
סה״כ לשנה
$300K
דרגה
-
משכורת בסיס
$300K
Stock (/yr)
$0
בונוס
$0
שנים בחברה
0 שנים
שנות ניסיון
6 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Sequoia Capital?

$160K

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור משקיע הון סיכון ב-Sequoia Capital in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $600,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Sequoia Capital עבור תפקיד משקיע הון סיכון in United States הוא $300,000.

משאבים נוספים