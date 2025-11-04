ספריית חברות
Sendbird
  שכר
  מנהל מוצר

  כל שכר מנהל מוצר

Sendbird מנהל מוצר שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מנהל מוצר in United States ב-Sendbird נע בין $219K לבין $299K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Sendbird. עדכון אחרון: 11/4/2025

השכר הכולל הממוצע

$235K - $284K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$219K$235K$284K$299K
טווח שכיח
טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בSendbird, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל מוצר ב-Sendbird in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $299,280. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Sendbird עבור תפקיד מנהל מוצר in United States הוא $219,300.

