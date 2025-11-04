Sendbird טכנולוג מידע שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של טכנולוג מידע ב-Sendbird נע בין ₩41.81M לבין ₩57.06M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Sendbird. עדכון אחרון: 11/4/2025

השכר הכולל הממוצע ₩44.77M - ₩54.11M Korea, South טווח שכיח טווח אפשרי ₩41.81M ₩44.77M ₩54.11M ₩57.06M טווח שכיח טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה עיקרי 25 % שנה 1 25 % שנה 2 25 % שנה 3 25 % שנה 4 בSendbird, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים: 25 % בוקע ב 1st - שנה ( 25.00 % שנתי )

25 % בוקע ב 2nd - שנה ( 2.08 % חודשי )

25 % בוקע ב 3rd - שנה ( 2.08 % חודשי )

25 % בוקע ב 4th - שנה ( 2.08 % חודשי )

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Sendbird ?

