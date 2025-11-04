ספריית חברות
הפיצוי הכולל הממוצע של טכנולוג מידע ב-Sendbird נע בין ₩41.81M לבין ₩57.06M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Sendbird. עדכון אחרון: 11/4/2025

השכר הכולל הממוצע

₩44.77M - ₩54.11M
Korea, South
טווח שכיח
טווח אפשרי
₩41.81M₩44.77M₩54.11M₩57.06M
טווח שכיח
טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בSendbird, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור טכנולוג מידע ב-Sendbird עומדת על תגמול כולל שנתי של ₩57,063,840. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Sendbird עבור תפקיד טכנולוג מידע הוא ₩41,814,021.

