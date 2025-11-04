ספריית חברות
Senacor Technologies
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

Senacor Technologies מהנדס תוכנה שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Germany ב-Senacor Technologies מגיעה ל-€60.3K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Senacor Technologies. עדכון אחרון: 11/4/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Senacor Technologies
Software Engineer
Munich, BY, Germany
סה״כ לשנה
€60.3K
דרגה
Senior
משכורת בסיס
€56.6K
Stock (/yr)
€0
בונוס
€3.7K
שנים בחברה
3 שנים
שנות ניסיון
4 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Senacor Technologies?
Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Don't get lowballed
הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות
שכר התמחויות

תרום

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מהנדס תוכנה מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Senacor Technologies in Germany עומדת על תגמול כולל שנתי של €103,819. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Senacor Technologies עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Germany הוא €61,762.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Senacor Technologies

חברות קשורות

  • Amazon
  • Flipkart
  • Google
  • Stripe
  • Microsoft
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים