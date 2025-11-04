ספריית חברות
Semtech
  • שכר
  • מהנדס חומרה

  • כל שכר מהנדס חומרה

Semtech מהנדס חומרה שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס חומרה in Canada ב-Semtech מגיעה ל-CA$155K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Semtech. עדכון אחרון: 11/4/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Semtech
Hardware Engineer
Toronto, ON, Canada
סה״כ לשנה
CA$155K
דרגה
Senir Staff
משכורת בסיס
CA$112K
Stock (/yr)
CA$20.9K
בונוס
CA$22.3K
שנים בחברה
7 שנים
שנות ניסיון
8 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Semtech?
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
תרום

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס חומרה ב-Semtech in Canada עומדת על תגמול כולל שנתי של CA$171,575. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Semtech עבור תפקיד מהנדס חומרה in Canada הוא CA$111,382.

משאבים נוספים