Semtech
Semtech משכורות

המשכורת של Semtech נעה בין $47,854 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס תוכנה ברמה הנמוכה לבין $110,948 עבור מהנדס חומרה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Semtech. עודכן לאחרונה: 10/25/2025

מהנדס תוכנה
Median $47.9K
מהנדס חומרה
Median $111K
מעצב מוצר
$103K

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Semtech הוא מהנדס חומרה עם תגמול כולל שנתי של $110,948. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Semtech הוא $103,231.

