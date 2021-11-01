ספריית חברות
Sempra
Sempra משכורות

המשכורת של Sempra נעה בין $87,636 בפיצוי כולל בשנה עבור אנליסט נתונים ברמה הנמוכה לבין $223,875 עבור מהנדס מכונות ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Sempra. עודכן לאחרונה: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
רואה חשבון
$135K
אנליסט עסקי
$119K
אנליסט נתונים
$87.6K

מהנדס חשמל
$108K
מהנדס מכונות
$224K
מנהל פרויקט
$110K
Cybersecurity Analyst
$156K
מהנדס תוכנה
$124K
מנהל תוכנית טכנית
$181K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Sempra הוא מהנדס מכונות at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $223,875. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Sempra הוא $123,970.

חברות קשורות

  • ExxonMobil
  • BNY Mellon
  • Baker Hughes
  • Phillips 66
  • Jabil
  • ראה את כל החברות ➜

