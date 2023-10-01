ספריית חברות
Semgrep
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

Semgrep משכורות

המשכורת של Semgrep נעה בין $120,600 בפיצוי כולל בשנה עבור Cybersecurity Analyst ברמה הנמוכה לבין $180,000 עבור מהנדס תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Semgrep. עודכן לאחרונה: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
מהנדס תוכנה
Median $180K
גיוס
$163K
Cybersecurity Analyst
$121K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Semgrep הוא מהנדס תוכנה עם תגמול כולל שנתי של $180,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Semgrep הוא $163,072.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Semgrep

חברות קשורות

  • Roblox
  • PayPal
  • Netflix
  • Tesla
  • LinkedIn
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים