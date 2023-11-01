ספריית חברות
Selina משכורות

המשכורת של Selina נעה בין $16,318 בפיצוי כולל בשנה עבור משאבי אנוש ברמה הנמוכה לבין $149,250 עבור שיווק ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Selina. עודכן לאחרונה: 10/25/2025

משאבי אנוש
$16.3K
שיווק
$149K
מנהל מוצר
$86.5K

מהנדס תוכנה
$69.7K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Selina הוא שיווק at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $149,250. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Selina הוא $78,070.

משאבים נוספים