Selfbook משכורות

המשכורת של Selfbook נעה בין $126,282 בפיצוי כולל בשנה עבור מעצב גרפי ברמה הנמוכה לבין $139,300 עבור מהנדס תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Selfbook. עודכן לאחרונה: 10/25/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
מעצב גרפי
$126K
תפעול אנשים
$129K
מהנדס תוכנה
$139K

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Selfbook הוא מהנדס תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $139,300. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Selfbook הוא $129,350.

