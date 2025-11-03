ספריית חברות
חבילת הפיצוי החציונית של מכירות in United States ב-Seismic מגיעה ל-$100K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Seismic. עדכון אחרון: 11/3/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Seismic
Sales Development Manager
San Diego, CA
סה״כ לשנה
$70K
דרגה
-
משכורת בסיס
$70K
Stock (/yr)
$0
בונוס
$0
שנים בחברה
0 שנים
שנות ניסיון
2 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Seismic?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
תרום

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מכירות ב-Seismic in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $95,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Seismic עבור תפקיד מכירות in United States הוא $75,000.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Seismic

משאבים נוספים