SEI משכורות

המשכורת של SEI נעה בין $65,097 בפיצוי כולל בשנה עבור אנליסט פיננסי ברמה הנמוכה לבין $194,025 עבור מדען נתונים ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של SEI. עודכן לאחרונה: 10/25/2025

רואה חשבון
$65.1K
מדען נתונים
$194K
אנליסט פיננסי
$65.1K

Information Technologist (IT)
$175K
יועץ ניהולי
$149K
מנהל מוצר
$112K
מהנדס תוכנה
$154K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-SEI הוא מדען נתונים at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $194,025. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-SEI הוא $149,250.

