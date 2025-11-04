ספריית חברות
SEI Investments
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

SEI Investments מהנדס תוכנה שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in India ב-SEI Investments מגיעה ל-₹2.13M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של SEI Investments. עדכון אחרון: 11/4/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
SEI Investments
Software Engineer
hidden
סה״כ לשנה
₹2.13M
דרגה
L3
משכורת בסיס
₹2.02M
Stock (/yr)
₹0
בונוס
₹101K
שנים בחברה
0-1 שנים
שנות ניסיון
2-4 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב SEI Investments?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.7M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.9M
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שכר התמחויות

תרום

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-SEI Investments in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹2,141,969. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-SEI Investments עבור תפקיד מהנדס תוכנה in India הוא ₹2,130,740.

