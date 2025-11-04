ספריית חברות
SEI Investments
SEI Investments אנליסט עסקי שכר

חבילת הפיצוי החציונית של אנליסט עסקי in United States ב-SEI Investments מגיעה ל-$100K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של SEI Investments. עדכון אחרון: 11/4/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
SEI Investments
Business Analyst
Oaks, PA
סה״כ לשנה
$100K
דרגה
-
משכורת בסיס
$100K
Stock (/yr)
$0
בונוס
$0
שנים בחברה
1 שנה
שנות ניסיון
7 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב SEI Investments?
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור אנליסט עסקי ב-SEI Investments in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $152,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-SEI Investments עבור תפקיד אנליסט עסקי in United States הוא $105,000.

משרות מובילות

משאבים נוספים